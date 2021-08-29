انفجار جديد في محيط مطار كابل وسقوط قتلى وجرحى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 4:32 مساءً

شهدت العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأحد انفجارا عنيفا جديدا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.

وبحسب روسيا اليوم، دوى الانفجار في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، وتشير التقارير إلى عشرات المصابين جراء الانفجار.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.

وأكدت وسائل إعلام محلية وأجنبية مختلفة، منها وكالتا “نوفوستي” و”رويترز”، أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.

ونقلت وكالة Aśvaka الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا أصاب منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل، مشيرين إلى أن الهجوم خلف قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل، بينهم نساء وأطفال.