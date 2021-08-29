بايدن يصدر بياناً حول قمة بغداد

وقال بايدن في بيانه، "أهنئ حكومة العراق على استضافتها قمة إقليمية ناجحة ورائدة. هذه النوعية من الدبلوماسية أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة وتوسيع التعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإن ريادة العراق في هذا الشأن تاريخية. كما أتقدم بالشكر إلى الرئيس ماكرون على مشاركته ودعمه لهذه القمة".وأضاف، "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شريكها العراق بينما نعمل معا من أجل استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولا نزال ملتزمين بتعزيز علاقاتنا الثنائية بموجب الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية".

وأشار إلى أنه والكاظمي ناقشا، خلال اجتماع الشهر الماضي "دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانه".



وتابع بايدن، "يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاطرونا هذه الرؤية".