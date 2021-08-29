قتلى وجرحى بانفجار قوي في كابل

وقالت وكالة "روسيا اليوم"، إن "الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عشرات المصابين جراء الانفجار".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.



وأكدت وسائل إعلام محلية وأجنبية مختلفة، منها وكالتا "نوفوستي" و"رويترز"، أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.

ونقلت وكالة Aśvaka الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا أصاب منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل، مشيرين إلى أن الهجوم خلف قتيلين وثلاثة جرحى على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

ويوم أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القادة العسكريين أبلغوه بأن من المرجح جدا شن هجوم خلال ما بين الساعات الـ24 والـ36 المقبلة على مطار كابل.

