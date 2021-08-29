آبي أحمد يجري مباحثات مع الرئيس الأوغندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الأحد محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني تناولت القضايا المشتركة، بين البلدين.

وزار أبي أحمد اليوم الأحد، أوغندا، وفي العاصمة الأوغندية، كمبالا، بحث رئيس الوزراء الإثيوبي، العلاقات الثنائية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع موسفيني.

وغرد أبي أحمد على موقع تويتر، مشيدا بالترحيب الحار الذي لقيه من موسفيني، بأوغندا، مشيرا إلى "المباحثات الهامة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في التغريدة ذاتها، إلى أنه يتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى قريبًا، مع الرئيس الأوغندي.





من جانبه قال موسفيني في تغريدة على تويتر ، إن لقاءه مع، أبي أحمد ، انتهى بشكل مثمر ، وأنهما اتفقا على "السير معا" في الأمور المتعلقة بتعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.