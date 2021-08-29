مقتل شرطي سوري وإصابة اثنين إثر قصف صاروخي في درعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي السوري وأصيب آخران بقذيفة صاروخية في منطقة درعا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، الأحد، عن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل قوله إن "إرهابيين متحصنين في منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفة صاروخية كراج الانطلاق الشرقي عند مدخل المدينة".

ولفت إلى أن هذا القصف أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من الشرطة بجروح.

وأمس السبت، قُتل طفلان وأصيب أشقاؤهم الثلاثة ووالدتهم، جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم في بلدة قرفا والمدينة الصناعية في درعا.

ولا تزال الجماعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تصر على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الحكومة السورية لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.

