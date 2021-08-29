انفجار قرب مطار كابول بعد تحذير بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد محيط مطار كابول الدولي انفجارا يرجح أن يكون ناجما عن قذيفة صاروخية سقطت قرب على أحد المنازل القريبة من المنطقة، وذلك بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس الأمريكي جون بايدن من هجمات وشيكة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهدين قولهما إن انفجار كابول ناتج عن هجوم صاروخي فيما يبدو، كما أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد من المنطقة قرب المطار.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار ناجم عن قذيفة "أر بي جي" سقطت على أحد المنازل في المنطقة القريبة من المطار.

وجاء الهجوم بعد 3 أيام من هجوم دام في مطار العاصمة الأفغانية؛ حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر أمس بعد الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش - ولاية خراسان، من أن هجوما جديدا وشيكا "محتمل جدا".

وقال بايدن في تصريحات، إن قادة عسكريين أبلغوه باحتمال وجود هجوم خلال الـ24 – 36 ساعة المقبلة في كابول.



وشدد الرئيس الأمريكي على أن الوضع الميداني في أفغانستان لا يزال خطيرا، وأن الضربة الأمريكية ضد تنظيم داعش في أفغانستان لن تكون الأخيرة.

وكان مسؤول أمني غربي كشف، الأحد، أن القوات الأمريكية ستبدأ المرحلة الأخيرة من عملية الإجلاء بمطار كابول، مشيرا إلى أن "أكثر من 1000 شخص لا يزالون في مطار كابول بانتظار إجلائهم".