ولي عهد ابوظبي لطلاب المدارس: أوصيكم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الطلاب في الإمارات بالعام الدراسي الجديد.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه على موقع "تويتر": "أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة.. وأوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق.. وأشكر إخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية".

وانطلق الموسم الدراسي في دولة الإمارات، الأحد، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية وفق أعلى المعايير العالمية لحماية الطلاب والإطار التربوي من فيروس كورونا المستجد.