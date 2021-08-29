سماع دويّ انفجارين في كابول

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"الخليج 365" من بيروت: أفادت مواقع إخبارية عدة بوقوع انفجارين جديدين في العاصمة الأفغانية كابول.

وفيما وُصف الإنفجارين اللذين سُمِع دويهما بـ"العنيفين"، أشارت مواقع أخرى لعدم التأكد من طبيعتهما حتى الساعة.

وواجهت العاصمة الأفغانية يوماً دموياً الخميس الماضي بوقوع تفجيرين في مطارها الدولي حيث وقع الجرحى إلى جانب حوالي 200 قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا_ بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤول طبي في أفغانستان.

يُذكر أن الولايات المتحدة حذّرت مع حلفائها مراراً من هجمات متوقع تنفيذها في المطار من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكانت الولايات المتحدة قد نفذّت هجوماً على موقع لـ"داعش" بواسطة طائرة بدون طيّار، وأعلنت عن مقتل هدفين مهمين وإصابة ثالث جراء الضربة على موقع تابع للتنظيم في أفغانستان.