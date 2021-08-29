برلماني يرجح عقد جلسة اليوم بنصاب مكتمل

بغداد - ياسين صفوان - رجح عضو مجلس النواب، جمال فاخر، الاحد، استكمال النصاب لعقد جلسة البرلمان اليوم واستكمال التصويت على القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، ان "حضور اعضاء البرلمان ما زال مستمرا، وهو حاليا يتجاوز الـ 140 نائبا من جميع الكتل السياسية، وهنالك رغبة واضحة من البرلمانيين لاستكمال النصاب وعقد الجلسة والتصويت على القوانين المدرجة على جدول الاعمال".



واضاف فاخر، ان "الوضع حرج وهنالك العديد من الالتزامات والقوانين المهمة الواجب استكمالها في هذه المرحلة، خصوصا مع اقتراب نهاية الدورة الحالية و اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل"، مشددا على "اهمية تفعيل دور البرلمان بالمرحلة المتبقية من هذه الدورة لايصال رسالة ايجابية الى الشارع".

