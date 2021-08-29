بابا الفاتيكان يدعو لـ 'الصلاة والصيام' من اجل افغانستان

وفي حديثه إلى الحجاج والسياح في ساحة القديس بطرس، قال البابا فرنسيس إنه كان يتابع الأحداث في أفغانستان "بقلق شديد" وأنه يشارك في معاناة أولئك الذين يحزنون على ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع يوم الخميس الماضي في مطار كابل.كما قال إنه قريب من "أولئك الذين يطلبون المساعدة والحماية"، في إشارة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون مغادرة البلاد.

وأضاف "أطلب من الجميع الاستمرار في مساعدة المحتاجين والصلاة حتى يتسنى للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمي والأخوي الذي يبعث الأمل في مستقبل البلاد".

وقال: "أناشد الجميع تكثيف الصلاة والصوم والتوبة. حان الوقت الآن للقيام بذلك".

وقتلت الهجمات الانتحارية يوم الخميس 169 أفغانيا و 13 جنديا أمريكيا خارج بوابات المطار، حيث تجمع الآلاف في محاولة للخروج من المطار منذ عودة طالبان إلى السلطة.

