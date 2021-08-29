ايران تسجل اكثر من 31 الف اصابة يومية بكورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاحد، تسجيل 31 ألفا و516 إصابة و581 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 26 مليون جرعة.

وذكرت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 31 ألفا و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و926 ألفا و 964 إصابة مؤكدة".

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3614 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج".