منتخب العراق يصل الى كوريا الجنوبية بعد رحلة شاقة

ومن المقرر ان يواجه منتخبنا الوطني نظيره الكوري، الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واستغرقت رحلة منتخب العراق، 12 ساعة عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية، قبل أن يخضع وفد المنتخب لإجراءات احترازية مشددة في مطار سيول لساعة ونصف الساعة.



وانتقل الوفد إلى فندق خاص بالحجر الصحي، كي يخضع جميع أعضاء الوفد لمسحة كورونا ، ومن ثم الانتقال إلى فندق الإقامة غدًا الإثنين.

ولن يخوض أسود الرافدين، حصته التدريبية اليوم الأحد، بسبب الإجراءات المشددة من قبل الجانب الكوري، بينما سيباشر المنتخب تدريباته غدًا الإثنين، تحضيرا لمباراة كوريا الجنوبية، ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

