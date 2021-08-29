القوى العاملة تكشف عن اللقاحات المعتمدة من قبل السعودية لدخول المملكة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة القوى العاملة عن اللقاحات المعتمدة والتي حددتها السلطات السعودية أمام الراغبين في السفر والدخول إلى أراضي المملكة.

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان نقله موقع "مصراوي"، إن ذلك جاء في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأشار التقرير الذي تلقاه سعفان من مكتب التمثيل العمالي بالرياض إلى تحديد وزارة الصحة السعودية اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها وهي:

- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).

- موديرنا (Moderna).

- أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca).

- جانسن (Janssen).

- سينوفارم (Sinopharm).

- ساينوفاك (Sinovac).

وأوضح الملحق العمالي كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن وزارة الصحة بالمملكة اشترطت أن يحصل المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إلىها، على ان يقوم المواطن مبدئياً بتسجيل بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة قبل دخول المملكة التالى اضغط هنا ، حتى يتم إضافة الجرعات المتلقاه على تطبيق توكلنا.

وأضاف أبو السعود أنه يشترط حتى يتم النظر فى طلب المواطن الراغب في التسجيل على الموقع توافر عدة شروط هي:

- التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

- يشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

- أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).

وأضاف أبو السعود: يجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهي:

- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

- أن تكون الشهادة صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

- أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

- أن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم.

- يتم النظر في طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.

وأوضح الملحق العمالي أن هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة مما تلقوا جرعتي لقاح داخل المملكة قبل السفر.

ويرى أبو السعود، أن تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضي المملكة يعد انفراجة في موقف المصريين المتواجدين في مصر فى الوقت الحالي ينبىء بقرب فتح خطوط المجال الجوي في القريب العاجل.