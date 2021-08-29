صور.. إقالة مدير مستشفى أجا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قرر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إقالة مدير مستشفى أجا لاتهامه بالإهمال والتقصير في عمله خلال جولة تفقدية للمحافظ بالمستشفي، صباح اليوم، يرافقه المحاسب هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة أجا واكتشاف وجود تشوينات هدم داخل المستشفى وسوء الوضع العام.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أنه جرى إحالة نائب مدير المستشفى ومدير الاستقبال للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة للإهمال الجسيم داخل الاستقبال وعدم تواجدهم لتقديم الخدمة الطبية للمرضي، بالإضافة إلى إحالة جميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى المتغيبين عن العمل إلى التحقيق .

وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إلى أنه جرى تشكيل لجنة فنية لحصر كافة احتياجات جميع الأقسام داخل المستشفى من مستلزمات وأجهزة طبية وإعداد تقرير شامل بالصيانة المطلوبة والاحتياجات.

وأوضح إلى أنه يواصل المتابعة الشخصية والمستمرة للمستشفي لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى من إجراء عمليات جراحية وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

في السياق ذاته كُلف المحاسب باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، بتشكيل لجنة فورية من التفتيش والمتابعة للمرور على المستشفى وفحص دفاتر الحضور والانصراف، وإعداد تقرير شامل بجميع السلبيات وحصر أعداد المتغيبين عن العمل.