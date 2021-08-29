فتح باب الترشح على منصب العميد في 9 كليات بجامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح لمناصب ٩ عمداء بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية، والتى تضم كليات الطب البيطرى، والتجارة، والصيدلة، والعلوم، والتربية الرياضية، والتمريض، والحقوق، والتربية، وكلية الخدمة الاجتماعية وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء الفترة القانونية لعمداء تلك الكليات.

وكشف رئيس جامعة أسيوط ورئيس اللجنة المختصة أنه وفقًا للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يبدأ غدًا الإثنين تقديم أوراق الترشح بالمكتب الفني لرئيس الجامعة وذلك حتى الأحد القادم ٥ سبتمبر على أن يجرى غلق باب الترشح وانتهاء فرصة التقديم فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه يوم الإثنين ٦/ ٩ سوف يجرى إعلان القائمة غير النهائية للمتقدمين للترشح، ويوم الثلاثاء يجرى فتح باب التظلمات والطعون والذى ينتهى يوم الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يشهد يوم الخميس ٩ /٩ إعلان القائمة النهائية عقب فحص الطعون والتظلمات والبت فيها .

وعن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح أوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أنها تتضمن طلب ترشح لمنصب عميد الكلية، وبيان حالة رسمى، والسيرة الذاتية للمرشح مرفق بها ما يؤيدها، وكذلك خطة العمل الخاصة بالمرشح واقتراحاته بهذا الشأن وطرق الإصلاح، مع تقديم إقرار من المتقدم بعدم توليه أى منصب حزبى وقت الترشح وطوال فترة توليه المنصب، على أن تتقدم تلك الأوراق والمستندات من أصل و٦ صور للمكتب الفنى بقطاع رئيس الجامعة.