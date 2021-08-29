بـ23 مليون جنيه..استكمال تطوير مدينة رأس سدر في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه يجري استكمال أعمال التطوير في المدينة بالكامل، لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كمدينة سياحية كبرى.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر أنه جرى تخصيص 23 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير، بينهم 13 مليون جنيه خاصة بتطوير الطرق، ومن المقرر أن يجري تطوير طريق مدخل وادي أبو جعدة، لربط الوادي بالمدينة مرورًا بشارع المدرسة حتى دار المناسبات التي توجد بالوادي، إضافة إلى استكمال تطوير طريق القرى السياحية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الأحد، أنه يجري إنارة طريق البحر المؤدي للقرى السياحية، ومن المقرر أن يجري استكمال إنارة الطريق الدولي الواقع في نطاق المدينة، وتزويد المدينة بسيارة كهرباء جديدة على أعلى مستوى، بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 مليون جنيه.

وأضاف أنه جاري استكمال أعمال التجميل بمنطقة الشاليهات بعد الانتهاء من تطوير وتجميل منطقة السوق التجاري بالكامل، إضافة إلى تطوير منطقة الكورنيش، وإنشاء شارع 306، والذي يضم 16 محل لتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمات لرواد المنطقة من المواطنين وزائري المدينة.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء حارة للدراجات بالممشى بطول كيلو ونصف، وممشى بطول كيلو نصف، ومن المقرر أن يجري صيانة الممشى القديم بالكامل، وتطوير التندات والمقاعد، وتزويده بكافة الخدمات.