صحة الغربية: تدريب العاملين في القطاع على "التطعيم ضد كورونا وسلسلة التبريد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كلف الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالغربية، إدارة مكافحة الأمراض المعدية، بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، بتدريب 40 متدربًا من مسئولى ومراقبي التطعيمات وصيادلة مخازن الطعوم على أعمال التطعيمات وسلسلة التبريد وتضمن التدريب طعوم الكورونا والتطعيمات الروتينية وطعوم المدارس والمسافرين وطرق نقل وحفظ الطعوم حتى تصل صالحة للمتلقي.

وأوضحت الدكتورة أماني الحبشي أنه جرى شرح متطلبات سلسلة التبريد، ومبادئ التخزين والمناولة لمختلف سياقات التسليم، ووصف الخيارات وإجراءات للتخلص من النفايات؛ وصف عملية إعطاء لقاح كورونا وتحديد تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها التي يجب استخدامها أثناء جلسات التطعيم؛ ثم عمل امتحان لتقييم مدى استفادة المتدربين، وتكريمهم بتقديم شهادات تقدير نظير الجهود المبذولة.