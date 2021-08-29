محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2020 / 2021" بنسبة نجاح 88,8%.

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 21387 طالب وطالبة نجح منهم 18000.

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74,8% حيث تقدم للامتحان 407 طالب وطالبة نجح منهم 301.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية المهنية للصم والإعدادية "النور" للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.