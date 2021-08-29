المتحدّث بإسم حركة "طالبان" : لدينا خطة طموحة لمنع إنتاج المخدرات

اسماعيل عبد الحي - أكد المتحدث بإسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن الحركة بعد وصولها إلى الحكم في البلاد ستشدد إجراءات مكافحة المخدرات، وأن لديها "خطة طموحة" لمنع إنتاج المخدرات.

وقال مجاهد في تصريحات لـRT "في الوقت الحالي قرابة ثلاثة ملايين أفغاني مدمنون على المخدرات. هذه ظاهرة مأساوية بالنسبة لنا. سنحاول التخلص من إنتاج وتصنيع المخدرات. سنة 2001 إستطعنا إجتثاث إنتاج وتصنيع المخدرات. سنعمل بنفس الاتجاه".

وأضاف "في بعض الولايات لا تزال تزرع وتجمع وتصنع المخدرات. وهنا أيضا من الضروري التعاون ليس فقط مع دول المنطقة، بل ومع الدول الأخرى المهتمة. من الضروري توجيه المزارعين لزراعة منتجات أخرى بدلا من المخدرات".

وأكد مجاهد أن "طالبان" ستولي الاهتمام لعدم السماح بمرور المخدرات عبر المطارات ومناطق العبور الحدودية، معربا عن الأمل بأن تولي الحكومة المقبلة إهتماما خاصا لهذه المشكلة.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية أعلى مستويات إنتاج الأفيون في أفغانستان، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتصبح تجارة المخدرات العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الأفغاني.

وتمثل هذه المشكلة مصدر قلق خاص بالنسبة إلى روسيا التي أصبحت خلال العقود الماضية سوقا كبيرة لترويج الهيروين الأفغاني.

وسبق أن إقترحت روسيا على كابول ودول جوار أفغانستان وضع إستراتيجية مشتركة للمساهمة في القضاء على إنتاج المخدرات بأفغانستان.

والآن مع صعود "طالبان" للسلطة في أفغانستان، أكدت موسكو رغبتها في أن "يتوقف جريان أنهار وبحار المواد المخدرة والأفيون في أفغانستان، وأن يتوقف توجهها إلى مختلف أنحاء العالم"، حسبما قال الناطق بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

RT