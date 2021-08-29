مصر تطلق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt-ICF» في نسخته الأولى

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الاتحاد (القاهرة)

تطلق مصر، يومي 7 و8 من شهر سبتمبر المقبل، النسخة الأولى من «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - Egypt-ICF»، والذي يعقد تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد من كبرى مؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها، وعدد من الوزراء وصانعي السياسات من قارة أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، وممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ومراكز الأبحاث الدولية والإقليمية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه لأول مرة يتم إطلاق أجندة دولية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي من دولة وهي جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس مكانة مصر إقليمياً وعالمياً ودورها الريادي في ملف التعاون الدولي.

وأكدت أن تنظيم مصر لهذا المنتدى يعكس إيمان القيادة السياسية في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توحيد جهود الدول وتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية، مع التركيز على قارة أفريقيا، التي تمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية.