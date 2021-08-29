لبحث الحكومة المقبلة.. زعماء أفغان يلتقون طالبان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 10 دقائق

فيما لا يزال الغموض يكتنف المشهد السياسي العام في أفغانستان، إثر سيطرة حركة طالبان على البلاد منذ منتصف الشهر الجاري (15 أغسطس)، بدأت اللقاءات والمشاورات تعقد خلف الكواليس من أجل تشكيل الحكم الجديد في البلاد.

فقد كشف عضو في مجموعة تضم زعماء أفغانا مخضرمين اليوم الأحد أنهم ينوون إجراء محادثات مع حركة طالبان، مضيفا أن اجتماعا مزمعا عقده في غضون أسابيع لتشكيل جبهة جديدة لإجراء مفاوضات تبحث حكومة أفغانستان المقبلة.

وقال خالد نور، (27 عاما) نجل عطا محمد نور الذي كان يوما ما حاكما قويا لإقليم بلخ الشمالي، إن المجموعة تشمل الزعيم الأوزبكي المخضرم عبد الرشيد دستم وآخرين يعارضون سيطرة طالبان على البلاد.

كما أضاف لوكالة رويترز في مقابلة من مكان لم يكشف عنه “نفضل التفاوض الجماعي لأن أيا منا لن يستطيع حل مشكلة أفغانستان بمفرده”. وتابع “لذا فمن المهم مشاركة الجماعات السياسية كلها في البلاد خاصة الزعماء التقليديين وذوي النفوذ والدعم الشعبي”.