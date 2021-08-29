لـ”ردع روسيا”.. إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لنشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قالت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد، إن بلادها ترغب بامتلاك منظومة دفاع جوي متوسطة ​​المدى خاصة بها، ولكن فقط على حساب الاتحاد الأوروبي.

وعرضت رئيس إستونيا، على الاتحاد الأوروبي تمويل إنشاء دفاع جوي في بلادها من خلال شراء منظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى. وبررت رغبتها هذه، بضرورة “احتواء وكبح روسيا”.

ووفقا لها، تحتاج إستونيا إلى نظام دفاع جوي متوسط ​​المدى خاص بها لحماية نفسها من روسيا. وذكرت أن إستونيا تخصص سنويا أكثر من 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية نفقات الناتو، ولكن رغم ذلك لا يوجد دفاع جوي في دول البلطيق. لذلك، يجب تمويل ذلك من خلال “صندوق التضامن” التابع للاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة إستونيا: ” للسنة الخامسة نجلس في بروكسل، ونقول إن دول البلطيق بما في ذلك إستونيا، تنفق أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها ما زالت تفتقر، على سبيل المثال، إلى أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى”.