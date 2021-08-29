وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا بعد بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 11:50 صباحًا

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد، في ثاني زيارة خارجية له بعد بغداد، مشيرة إلى أنه ”سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد وعددا من المسؤولين السوريين“.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“، أن ”حسين أمير عبد اللهيان، الذي قام بأول رحلة خارجية له إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في قمة دول جوار العراق أمس السبت، سيسافر اليوم إلى دمشق ويلتقي بالمسؤولين السوريين“.

وذكر عبد اللهيان في تصريحات صحفية قبل مغادرته إلى بغداد أنه ”كان من الضروري دعوة سوريا لقمة دول جوار العراق، باعتبارها جارة مهمة للعراق“.

وتعرض عبد اللهيان لموجة انتقادات وسخرية من قبل ناشطين عراقيين وإيرانيين بسبب خرقه بروتوكول الوقوف في الصورة الرسمية للقادة المشاركين في قمة دول جوار العراق، حيث وقف في الصف الأول مع القادة بينما كان من المفترض أن يقف إلى جانب وزراء الخارجية المشاركين في الصف الثاني.

كما كانت كلمة وزير الخارجية الإيراني في القمة التي ألقاها باللغة العربية مليئة بالأخطاء، إذ ذكر أن ”حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ 300 مليار دولار“، فيما اضطر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن يصحح المعلومات، وقال ”إن حجم التبادل التجاري بلغ 13 مليار دولار“.

وكان عبد اللهيان تولى منصب وزارة الخارجية الإيرانية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، التي نالت ثقة البرلمان يوم الأربعاء الماضي.