وزير أفغاني سابق يتحول إلى 'ديليفري' بيتزا في ألمانيا (فيديو)

وذكرت الصحيفة، أن الوزير السابق فر من البلاد خلال هجوم طالبان، وعلى خلفية التحقيقات ضده.

بالمقارنة مع ما كان عليه من قبل، يعيش الآن بشكل متواضع للغاية في شقة مساحتها 70 مترا مربعا، ويقوم بنقل البيتزا مقابل 15 يورو في الساعة، لكنه سعيد ويتعلم اللغة الألمانية من أجل العمل لاحقا في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزير السابق، يتنقل في شوارع لايبزيغ على متن دراجة هوائية مرتديا سترة برتقالية فاتحة. في الوقت نفسه، لا أحد يدرك أن هذا الساعي هو وزير سابق للاتصالات في أفغانستان.