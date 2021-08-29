دولة مجاورة تتجه لانشاء محافظة جديدة

وبحسب الصحيفة فإن "ثمة توجهاً لإنشاء محافظة سابعة في البلاد تحمل اسم «المطلاع» تضم المدينة نفسها والمناطق الشمالية القريبة منها".

ووفق الصحيفة، إن "هذا التوجه يأتي مواكبة للمتطلبات التنموية ويتماشى مع التطور، بما يسهم في تقليل الازدحام المترتب على تركز الخدمات في العاصمة، كما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية في المناطق التي ستضمها المحافظة الجديدة".

