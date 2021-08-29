انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تتجه لانشاء محافظة جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت صحيفة الراي الكوتية، اليوم الاحد، بأن هناك توجه لانشاء محافظة سابعة في البلاد.
وبحسب الصحيفة فإن "ثمة توجهاً لإنشاء محافظة سابعة في البلاد تحمل اسم «المطلاع» تضم المدينة نفسها والمناطق الشمالية القريبة منها".
ووفق الصحيفة، إن "هذا التوجه يأتي مواكبة للمتطلبات التنموية ويتماشى مع التطور، بما يسهم في تقليل الازدحام المترتب على تركز الخدمات في العاصمة، كما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية في المناطق التي ستضمها المحافظة الجديدة".
ووفق الصحيفة، إن "هذا التوجه يأتي مواكبة للمتطلبات التنموية ويتماشى مع التطور، بما يسهم في تقليل الازدحام المترتب على تركز الخدمات في العاصمة، كما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية في المناطق التي ستضمها المحافظة الجديدة".