دعوى قضائية ضد نائب وحمايته منعوا كوادر البلدية من ازالة تجاوزات في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تابعت ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام احد اعضاء مجلس النواب وحمايته بمنع كوادر بلدية الدورة في العاصمة بغداد من ازالة التجاوزات والاعتداء عليهم".واشارت الى انه "تم الايعاز الى قيادة عمليات بغداد بتحريك دعوى قضائية ضد النائب وحمايته، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لتقديمهم للقضاء، فيما قامت قوة من الفرقة ١٧ بالجيش العراقي بمصاحبة الجهد الهندسي لبلدية الدورة وازالة التجاوزات على القطع السكنية الموزعة لموظفي الدولة منذ سنوات ولم يتمكنوا من الإستفادة منها بسبب هذه التجاوزات".

وختم البيان "نهيب بجميع المواطنين التعاون مع الكوادر البلدية في لازالة التجاوزات الموجودة لاظهار مدننا بمظهر لائق والحفاظ على المال العام".