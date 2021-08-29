"محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" تطلق مساق المرأة في الحضارة الإسلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية "مساق المرأة في الحضارة الإسلامية"



ويتضمن المساق بيان أهم قضايا المرأة في العالم العربي والإسلامي ودورها ومكانتها وإنجازاتها في الحضارات بمختلف الحقب والأزمنة وذلك بالتزامن مع "يوم المرأة الإماراتية".

يأتي إطلاق البرنامج في ظل جهود الجامعة الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة في برامج الجامعة الأكاديمية.

ويسلط المساق الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في الحضارات، وذلك من خلال ذكر أهم الشخصيات الرائدة والنماذج الساطعة والتعريف بسيرهم الحافلة وتسليط الضوء على أهم إنجازاتهم على مر التاريخ.

كما يتطرق المساق إلى الدور الاستراتيجي الذي لعبته المرأة في تطور العلوم والفنون والارتقاء بالأوطان والإبداع العلمي والتميز في مختلف المجالات.

ويتناول الدور الكبير لدولة الإمارات في تمكين المرأة في مختلف المجالات على مستوى دولة الإمارات، وتفعيل دورها ومشاركتها الإيجابية في جميع ميادين الحياة والإسهام في التنمية المستدامة وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية النسائية وبنائها لتكون قادرة على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية الوطنية، إضافة إلى أهمية التوائم مع المتغيرات العالمية مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية.