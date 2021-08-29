شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد تؤكد دور مصر المحورى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر بغداد "للتعاون والشراكة"، مؤكدا أنها أظهرت للعالم أجمع دور مصر المحوري وعملها الدؤوب لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأكد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن عقد مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل نقطة انطلاق هامة لدعم الاستقرار الإقليمي خاصة فى منطقة تشهد توترات تؤثر على كل بلدان المنطقة".

وذكر تيسير مطر، أن مشاركة مصر فى هذا المؤتمر تلبية لدعوة العراق يؤكد أن مصر تمد يدها لكل تعاون وشراكة يعود بالنفع على شعوب المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم دولة العراق واستعادة مكانته العربية والاقليمية، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام المؤتمر.

وأكد أن مصر تدعم العراق في العودة لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، مضيفاً أن مشاركة كل من مصر والإمارات والأردن وقطر والكويت في قمة بغداد سوف يكون لها مردود إيجابى قوى في خلق أطر جديدة للتعاون بين هذه الدول خاصة في المجال الاقتصادي.