البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الانتحاري في كابل

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الجمعة أن الهجوم الدامي الذي وقع عند مطار كابول في أفغانستان يوم الخميس لم ينفذه مهاجمان، وانّما مهاجم انتحاري واحد فقط. وقال الميجر جنرال وليام تيلور للصحفيين "يمكنني أن أؤكد لك أننا لا نعتقد أن انفجارا آخر وقع في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحاريا واحدا."

من ناحية أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية، للأنباء قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه يعتزم مواصلة اتصالاته مع زعماء الدول الأجنبية حول الوضع في أفغانستان.

هذا، وندد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالهجوم الدامي الذي وقع أمس الخميس أمام مطار كابول في أفغانستان، واصفا إياه بأنه "مقيت للغاية" لتعمده استهداف مدنيين وأفراد يساعدون في عمليات الإجلاء. بالمقابل، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني يمكن أن يفروا من بلادهم بحلول نهاية العام، وناشدت جيران أفغانستان إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي السلامة. وقالت كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عمليات التسجيل تبين تدفق بضعة آلاف من الأفغان على إيران يوميا مع استفحال الأزمة في أفغانستان في حين تواصل أعداد من التجار التنقل بين أفغانستان وباكستان. وقالت كليمنتس في إيجاز صحفي في جنيف "فيما يتعلق بالأعداد نتخذ استعداداتنا لنحو 500 ألف لاجئ جدد في المنطقة. هذا سيناريو الحالة الأسوأ".

وأضافت "رغم أننا لم نشهد تدفقات كبيرة من الأفغان في المرحلة الحالية فإن الوضع داخل أفغانستان تطور بأسرع مما توقع أحد". وتابعت أن هناك "زيادة صغيرة" في التدفق على باكستان في الأيام الأخيرة. وصرحت كليمنتس أن خطط الطوارئ للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر عدد اللاجئين المتوقع من أفغانستان خلال الأشهر الأربعة المقبلة بنصف مليون يفرون إلى إيران وباكستان ودول أسيا الوسطى.

ولم تدل بتفاصيل عن التطورات التي يمكن أن تكون السبب في مثل هذه الزيادة المفاجئة في أعداد اللاجئين في الوقت الذي تسبب فيه هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية عن مقتل 85 شخصا خارج مطار كابول. وقالت كليمنتس إن فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومانحين آخرين فيما يتعلق بالدعم المالي لخطة المفوضية لإيواء ورعاية اللاجئين الجدد.

وقالت نجيبة وزيفادوست الرئيسة التنفيذية لشبكة اللاجئين لآسيا والمحيط الهادي التي عبرت عن قلق خاص على سلامة النساء إن هناك من تتصلن على خط للمساعدة مخصص للأزمة الأفغانية قائلات إن هناك "إعدامات وأعمال ضرب وحملات ضد وسائل الإعلام ومحطات الإذاعة". واضافت "يحدثننا عن خوفهن من تعرضهن للقتل لمجرد أنهن نساء".