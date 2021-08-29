نائب يشيد بـ'قمة بغداد': بادرة نوعية ومن الضروري استثمارها ايجابيا

وقال المسعودي في حديث للسومرية نيوز، إن "عقد مثل هكذا مؤتمرات نوعية كقمة بغداد للتعاون والشراكة يسهم بشكل كبير في كسر الحاجز الذي كان يمارس على العراق والتشكيك بقدرته على التواصل مع المجتمع الإقليمي بشقيه العربي والإسلامي اضافة الى المجتمع الدولي، مما جعل الحكومة العراقية قادرة على ان تتواصل مع الدول التي حضرت القمة اضافة الى دول اخرى لديها علاقات جيدة مع العراق".وأضاف المسعودي، ان "القمة هي بادرة نوعية في قدرة العراق على التواصل، خصوصا ان هنالك بعض الدول التي حضرت للقمة كانت ولسنين طويلة تمتنع عن زيارة العراق ولم تتعرف على حقيقة الوضع السياسي في البلد"، لافتا الى ان "هناك بعض الملاحظات التي تسجيلها على القمة وهي عدم مشاركة سوريا رغم أنها من الدول المهمة والمؤثرة ضمن محيط العراق".

وتابع ان "الرسالة الأهم في القمة هي كسر الحاجز بين العراق والدول المشاركة في القمة، خصوصا ان بعض الدول المشاركة كانت تنظر بشكل مختلف للعراق، بالتالي فان العراق فقد أوصل رسالة واضحة الى تلك الدول بحقيقة وضع العراق وباتت تدرك اهمية العراق"، مشددا على "اهمية استثمار العراق لمخرجات هذه القمة سواء في هذه المرحلة او المستقبل وان لاتكون تلك المخرجات اعلامية فقط دون نتائج فعلية ذات منفعة للعراق وشعبه في الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية وأن يتم صناعة مشروع عراقي خالص يصب بالمصالح العليا للبلد".

