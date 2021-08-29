سويسرا تحذر من هجمات إرهابية على مراكز لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر جهاز المخابرات الاتحادي السويسري من هجمات إرهابية محتملة على بنى تحتية خاصة بلقاحات فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "إن زد زد آم سونتاج" السويسرية فإن مراكز اللقاحات ومنشآت النقل والتصنيع معرضة أيضاً للاستهداف.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز، إزابيل جرابر، في رد مكتوب على أسئلة من الصحيفة إن "الهجمات على تلك الأهداف سوف تصيب حشودا ضخمة وتؤدي إلى تناول إعلامي مكثف".

وأضاف الجهاز أنه يخشى من هجمات تشنها جماعات إرهابية، حسب الصحيفة، وليس هناك حتى الآن، أي مؤشرات ملموسة على وجود هجمات مخطط لها.

ويتم تنسيق تسليم اللقاحات في سويسرا والتعامل معها من قبل الجيش. ويتم تخزين الجرعات في أماكن سرية.

وأكد متحدث باسم مجموعة "لونزا جروب إيه جي" المصنعة للقاحات موديرنا، أن الشركة لن تعلق على "مثل تلك الموضوعات الحساسة".

وشهدت سويسرا زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة في عدد من تم نقلهم إلى المستشفيات في الأسابيع الأخيرة.

ووزعت الدولة الواقعة في منطقة جبال الألب 51ر9 مليون جرعة من اللقاحات، كافية لتطعيم 6ر55% من السكان.