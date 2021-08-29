مقتل 20 جنديا وإصابة 30 في الهجوم الحوثي على قاعدة العند باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت مصادر عسكرية وطبية في محافظة لحج (جنوب اليمن) عن الحصيلة الأولية للهجوم الحوثي الذي استهدف قاعدة العند الجوية العسكرية، اليوم الأحد.

وقالت المصادر لـ ”الخليج 365” إن 20 جنديًا قُتل وأصيب نحو 35 آخرين، في هجوم صاروخي حوثي على قاعدة العند العسكرية شمال محافظة لحج (جنوب اليمن).



وأكدت مصادر عسكرية، من داخل القاعدة، أن القصف الصاروخي استهدف جنودًا من أحد ألوية العمالقة في الساحل الغربي من اليمن، مشيرة إلى أن أفراد اللواء كانوا يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة في دورة تدريبية داخل القاعدة.

وأفادت المصادر بأن طائرات حوثية قامت منذ صباح الأحد بالتحليق على قاعدة العند قبل أن تسقط صواريخ في محيط طابور صباحي للمجندين المنتمين للواء.



المصادر رجحت أن الصواريخ المهاجمة انطلقت من منطقة كرش، شمال لحج، والتي تعتبر منطقة تماس عسكري بين القوات اليمنية ومليشيات الحوثي.



بينما أشارت معلومات متداولة عن إمكانية انطلاق الصواريخ الحوثية من منطقة الحوبان التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، جنوب محافظة تعز.



وهرعت سيارات الإسعاف والأطقم العسكرية إلى قاعدة العند؛ لنقل قتلى وجرحى القصف الحوثي إلى مستشفيات عدن ولحج، في الوقت الذي استقبلت المراكز الصحية في مدينة العند الكثير من الجرحى والضحايا.



وأكدت مصادر إعلامية إعلان مستشفى ابن خلدون بلحج حالة الاستنفار والطوارئ للفرق الطبية، واستدعاء كافة الطواقم الطبية والتمريضية لإسعاف المصابين جراء الهجوم.



فيما وصلت سيارات إسعاف وأطقم أمنية كثيرة إلى مستشفى الجمهورية العام بعدن، بعد عجز مستشفى ابن خلدون في لحج عن مواكبة واستقبال الحالات الكثيرة.



وهذا الهجوم الذي استهدف القاعدة اليوم، هو الثاني خلال أقل من ثلاثة أعوام، حيث سبق لمليشيات الحوثي قصف القاعدة مطلع العام 2019.



واستخدمت المليشيات في حينها طائرات مسيرة، استهدفت حفلا عسكريا لتخرج دفعات جديدة من الجنود المستجدين.



وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل قيادات عسكرية يمنية رفيعة، بينهم نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى مقتل وإصابة جنود وصحفيين.

