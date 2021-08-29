تشكيل لجنة إدارة الطوارئ والأزمات الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، قراراً بتشكيل لجنة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، برئاسة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.



وتختص اللجنة باقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كوفيد -19" في حدود إمارة أبوظبي. وتشرف اللجنة على تنفيذ السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي. وتضم اللجنة أعضاء يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية.

ومن ضمن اختصاصات اللجنة تطوير خطط الاستجابة للجائحة، ودعم خطط استمرارية الأعمال، واقتراح الخطط الاستراتيجية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسرع التعافي الصحي والاقتصادي.