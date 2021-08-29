شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء ذوى الإعاقة والأقل من 21 عاما من رسوم القيد بـ"حماية الملكية الفكرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت تعديلات بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ضوابط حماية حقوق الملكية، وفى إطار التشجيع والتيسير أعفى التشريع من هم دون سن 21 عامًا، وكذلك ذوى القدرات الخاصة، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.

ووفقا للقانون

تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.

ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذي يقل سنة عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسري في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفي جميع الاحوال ، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

جدير بالذكر أن القانون منح مكتب براءات الاختراع، الحق في أن يمنح تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع فى بعض الحالات، وذلك بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص.