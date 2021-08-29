نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بث مباشر بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

كانت الوزارة أغلقت باب التقديم لتنسيق المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الماضي.

وبعد إعلان النتيجة عبر المؤتمر الصحفي سيتاح لكل طلاب المرحلة الأولى الاطلاع على نتائجهم الكاملة عبر موقع التنسيق.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية عقب 48 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

ويمكن متابعة البث المباشر لأعمال المؤتمر من خلال الرابط التالي: اضغط هنا