فحص 1200 حالة في قافلة طبية مجانية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٢٤٨ شخصا ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية المأمورية التابعة لمركز كفر سعد، على مدار يومي الجمعة والسبت.

أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ٩ حالات إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، وتقديم الاستشارات لنحو ٧٤٠ حالة، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لنحو ٧ حالات.