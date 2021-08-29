بعد حصولهم على لقاح كورونا.. جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلابها في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظمت إدارة رعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، رحلة ترفيهية للطلاب لمدينة الاسكندرية، وتستمر إلى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري في المدينة الشبابية بأبي قير.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه بناءًا على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الخطاب الوارد من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، جرى تطعيم الطلاب المشاركين في الرحلة، وذلك حرصًا من الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها.

وأوضح "عبدالخالق" أنه جرى تخصيص فريق طبي من المستشفى الجامعي للكشف على الطلاب قبل إعطائهم اللقاح، والتشديد عليهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن عدد الطلاب المشاركين في الرحلة بلغ 100 طالب وطالبة، لافتًا إلى أن مقر إقامة الطلاب بالمدينة الشبابية بأبي قير، وتستمر الرحلة في الفترة من ٢٨ إلى ٣١ من شهر أغسطس الجاري.