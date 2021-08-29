وزير الخارجية الألماني يبدأ جولة خارجية تتعلق بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

ينطلق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، في جولة خارجية تستمر 4 أيام وتشمل 5 دول، تضطلع جميعها بدور في الجهود المستمرة لإخراج من هم بحاجة للحماية من أفغانستان.

وسيصل ماس اليوم إلى تركيا، محطته الأولى، للتباحث بشأن تشغيل مطار كابول واستقبال اللاجئين.

وبعد ذلك، يخطط ماس لزيارة أوزبكستان وباكستان وطاجيكستان، وهي دول مجاورة لأفغانستان، بالإضافة إلى قطر.

وتأتي جولة ماس بعد أيام قليلة من انتهاء عملية الإجلاء التي قام بها الجيش الألماني من أفغانستان، والتي نقل خلالها سلاح الجو الألماني 5347 شخصا من ما لا يقل عن 45 دولة من كابول، في ظل ظروف بالغة الخطورة.

ورغم ذلك، لا يزال هناك أكثر من عشرة آلاف شخص على قوائم المغادرة الخاصة بوزارة الخارجية، بينهم 300 ألماني.

وكان ماس قال الخميس الماضي: "الإجلاء العسكري انتهى الآن. لكن عملنا مستمر وسيستمر حتى يصبح كل من لدينا مسؤولية تجاهه في أفغانستان بأمان".