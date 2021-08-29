انتهاء عمليات الإجلاء البريطانية من كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - غادرت آخر رحلة عسكرية بريطانية العاصمة الأفغانية كابول في وقت متأخر مساء السبت في ختام عملية شهدت إجلاء أكثر من 15 ألف فرد خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية "آخر رحلة جوية تقل أفراداً من القوات المسلحة البريطانية قد غادرت كابول".

كانت بريطانيا قد قالت يوم الجمعة إن مهمتها للإجلاء ستنتهي خلال ساعات وإن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغان مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.

ووجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشكر إلى مَن نفّذوا العمليّة التي تمّ خلالها إجلاء أكثر من 15 ألف شخص في أقلّ من أسبوعين.