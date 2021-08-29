إيطاليا تعتزم إعادة فرض “قيود كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

تعتزم إيطاليا فرض قيود أكثر صرامة على جزيرة صقلية، في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة ”أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستفرض قيودا أكثر صرامة على جزيرة صقلية الجنوبية، بما في ذلك ارتداء قناع في الهواء الطلق.. جاء هذا الإعلان بعد زيادة حادة بحالات الإصابة بالفيروس؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين في المستشفيات، مع انخفاض معدلات التطعيم“.

وأضافت الصحيفة ”يرى الأطباء أن هناك عواقب مباشرة لعدم الاهتمام بالحصول على اللقاحات، ففي صقلية، فإن 55% من عدد السكان هم الذين حصلوا على اللقاحات، وهو المعدل الأقل على الإطلاق في إيطاليا، كما أن المستشفيات مكتظة بالمرضى الذين لم يحصلوا على اللقاح“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”80% من مرضى كورونا بمستشفيات باليرمو عاصمة صقلية، لم يتم تطعيمهم، كما أن الغالبية العظمى من مرضى وحدة العناية المركزة، لم يحصلوا على اللقاح أيضا“.