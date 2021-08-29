مسؤول إيراني يرد على التهديدات الأمريكية باللغة “العبرية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 60 دقيقة

قال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، تصريحات الرئيس الأمريكي، “جو بايدن” حيال وجود طرق تعامل أخرى مع إيران، إنها تهديد غير قانوني، وذلك في تغريدة باللغة العبرية نشرها على حسابه في موقع تويتر، السبت.

واعتبر “شمخاني” في تغريدته أن مثل هذه التهديدات تؤسس لحق بلاده الحقيقي في الرد على أي خطر وفق الخيارات المتاحة، على حد قوله، لافتاً إلى أن تشديد “بايدن” على مصطلح خيارات أخرى والخاص بكيفية التعاطي الأمريكي الجديد مع إيران، يكشف عن وجود تهديد غير قانوني، ضد النظام الإيراني.

وكان تصريح “بايدن” حيال التعامل مع إيران قد جاء خلال لقاءٍ عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، “نفتالي بينيت”، في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أنه في حال عدم نجاح الطرق الدبلوماسية في التعاطي مع إيران فإن واشنطن ستلجأ إلى خيارات أخرى للتعامل معها، في إشارة إلى الملف النووي الإيراني، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من رئيس الحكومة الإسرائيلية.

يشار إلى أن تصريحات “بايدن” تأتي بعد سلسلة تهديدات أطلقها مسؤولون عسكريون إسرائيليون ضد طهران، بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي، “أفيف كوخافي”، الذي كشف عن تسارع خطوات الجيش الإسرائيلي لمواجهة الخطر الإيراني في المنطقة، لافتاً إلى أن قيادة الجيش تعمل على وضع الخطط العملياتية ضد إيران على خلفية التقدم الذي تحرزه طهران ضمن برنامجها النووي.

كما سبقه في التهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، “بيني غانتس”، الذي هدد بتنفيذ عمل عسكري في المستقبل ضد إيران كي لا تصل إلى سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران ضاعفت ميزانيتها الأمنية، في السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 49 مليار دولار.