وزير خارجية إيران “يكذب” على الهواء مباشرة في قمة بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 10:15 صباحًا

سلط مغردون الضوء على “كذبة” وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، عندما قال في كلمته خلال مؤتمر بغداد إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار، ما دفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للتعقيب على على كلمته قائلا إن الرقم الصحيح هو 13 مليار دولار.

واستضاف العراق مؤتمر التعاون الذي جمع عددا من قادة الدول العربية بالإضافة إلى مشاركة على مستوى الوزراء لدول أخرى بما فيها تركيا وإيران، في حين شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر أيضا.

وكان قد أثار عبداللهيان استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد “خرقه” البروتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية إذ وقف في صف الرؤساء في حين كان من المقرر أن يقف في الصف الثاني مع وزراء الخارجية.

فخلال حضور الرؤساء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر لالتقاط صورة جماعية، رصدت الكاميرات تحركات الوزير الإيراني، الذي يبدو أنه ترك المكان المخصص له في الصف الثاني مع وزراء الخارجية ووقف في الصف الأول المخصص للزعماء.

وكتب الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فراس الياس على صفحته في فيسبوك أن “وزير الخارجية الإيراني ضرب البروتوكول الدبلوماسي، ووقف في المكان غير المخصص له، رغم تنبيهه عبر ورقة مررت له من أحد موظفي التشريفات العراقية، إلا أنه أصر على المضي قدما”.

وقال الناشط فراس السراي في تغريدة على تويتر إن تصرف اللهيان الفظ، حسب رأيه، كان خروجا عن “اللياقة الدبلوماسية”.

يشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد في بغداد السبت شارك فيه كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وماكرون.

بالمقابل أوفدت الكويت والإمارات رئيسي حكومتيهما بينما أرسلت تركيا وإيران والسعودية وزراء خارجيتها.