بلينكن: مهمة دحر داعش بالعراق لم تنته لكنها تحولت لمرحلة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 10:17 صباحًا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إن مهمة دحر تنظيم داعش في العراق لم تنته لكنها تحولت إلى مرحلة جديدة.

وجدد بلنكين، في اتصال مع الرئيس العراقي، برهم صالح، تأكيد التزام واشنطن طويل المدى باستقرار العراق وقوته وازدهاره.

وأشار بلينكن مجددا إلى أن مهمة دحر داعش لم تنته لكنها تحولت إلى مرحلة جديدة تقوم على تقوية قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة بوصفها قائدة التحالف الدولي ضد داعش ستواصل تدريب القوات العراقية وتفعيلها وتقديم المشورة لها.

وكشفت الخارجية الأميركية أن بلينكن أعرب عن اعتقاده بأن الشراكة العميقة ومتعددة الأوجه مع العراق تخدم الشعب الأميركي.

وأشاد الوزير الأميركي بجهود الحكومة العراقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 10 أكتوبر، وأشار إلى دعم الحكومة الأميركية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن أعلن نهاية يوليو الماضي خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام “مهمتها القتالية” في العراق لتباشر “مرحلة جديدة” من التعاون العسكري مع هذا البلد.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ مطلع العام، استهدف نحو خمسين هجوما مصالح أميركية في العراق، لا سيّما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وتشنّ واشنطن ضربات ردّاً على تلك الهجمات، آخرها في 29 يونيو، حينما قصفت مواقع فصائل عراقيّة مدعومة من إيران عند الحدود السورية-العراقية.