ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان إقامة منطقة آمنة في كابل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابل للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» تنشر الأحد: «مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابل، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية».

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وفي وقت سابق السبت، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من هجوم “محتمل جدا” على مطار كابل في الساعات المقبلة.

وأكد الرئيس الأميركي أن الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم “داعش – ولاية خرسان” ليست “الأخيرة”.

وأضاف جو بايدن، في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين أن “الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعا”.

وكانت حركة طالبان أعلنت أمس السبت أنها ستعلن تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب عمليات الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة من نهايتها.