مصر: القبض على 55 تاجر مخدرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت أجهزة الأمن المصرية، القبض على 55 تاجر مخدرات بمنطقتي بحيرة المنزلة، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وقالت الداخلية إن قواتها “شنت حملات أمنية، استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات، دمياط – بورسعيد – الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية”.

وأشارت الوزارة إلى أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط 55 متهما، وبحوزتهم 21 قطعة سلاح ناري آلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و29 قطعة سلاح أبيض، وتم بموجب ذلك فتح 31 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.