التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل السبت/ الإحد أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط .



وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ليل الجمعة/ السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط .