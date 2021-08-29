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التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

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محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل السبت/ الإحد  أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط .

 

وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

 

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن  ليل الجمعة/ السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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