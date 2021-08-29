شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند : 16 ألفا و 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 16 ألفا و 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند خلال نفس الفترة 20 ألفا و 927 حالة شفاء.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 174 ألفا و 91 حالة، من بينها 985 ألفا و465 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 264 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 11 ألفا و143 حالة.