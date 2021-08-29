شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 3909 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 3909 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، .

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية أنه قد تم أيضا تسجيل 69 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية حتى اليوم بمختلف أنحاء البلاد، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 25 ألفا و600 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و152 ألفا و481، من بينهم 93 ألفا و504 حالات نشطة، ومليون و33 ألفا و373 حالة تعاف، بالاضافة إلى 25 ألفا و604 حالات وفاة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.