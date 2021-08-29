رغم تنازله عن جزء كبير من راتبه.. رونالدو الاعلى اجرا بين لاعبي اليونايتد

وكان مانشستر يونايتد أعلن، الجمعة الماضي، اتفاقه مع يوفنتوس على قيمة صفقة رونالدو، لكن اللاعب لم يوقع عقود انتقاله إلى الشياطين الحمر حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رونالدو وافق على خفض راتبه الحالي مع يوفنتوس بمقدار 6 ملايين جنيه إسترليني للانضمام إلى مانشستر يونايتد.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، اتفق مع الشياطين الحمر على حصول صاروخ ماديرا على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (20 مليون إسترليني سنويًا) مع مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن راتب رونالدو الجديد سيجعله الأعلى في مانشستر يونايتد، متفوقًا على الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي يكسب 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.