انت الان تتابع خبر ماكرون يقتني كتابا عليه صورة السيستاني .. ما قصته؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته يوم امس مرقد الامام الكاظم عليه السلام رفقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو يحمل كتابا عليه صورة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.
ويتحدث الكتاب عن مواقف المرجع السيستاني تجاه المسيحيين في العراق.
وأهدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكتاب لماكرون.
والتقط الرئيس الفرنسي صورة وهو يحمل الكتاب الذي طبعت عليه صورة المرجع السيستاني وخارطة العراق المصممة بطريقة توحي إلى تنوعه المجتمعي.