ماكرون يقتني كتابا عليه صورة السيستاني .. ما قصته؟

والتقط الرئيس الفرنسي صورة وهو يحمل الكتاب الذي طبعت عليه صورة المرجع السيستاني وخارطة العراق المصممة بطريقة توحي إلى تنوعه المجتمعي.

بغداد - ياسين صفوان - ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته يوم امس مرقد الامام الكاظم عليه السلام رفقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو يحمل كتابا عليه صورة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012